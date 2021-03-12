"Хотел увидеть самолеты". Бездомный пять часов бродил по авиабазе с бортом Байдена

Бездомный мужчина пять часов бродил по авиабазе Эндрюс к югу от Вашингтона, где дислоцируется самолет президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах США, передает AFP.

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Как отмечается, инцидент произошел еще 4 февраля. Согласно отчету генерального инспектора, охранник у главных ворот был отвлечен личными проблемами и не проверил у мужчины документы.

Затем из-за неисправных автоматических ворот бездомный смог подойти к самолету C-40 (модифицированный Boeing-737) и пробраться на него, говорится в отчете. Два экипажа, проходивших обучение, его заметили, но проигнорировали.

Сообщается, что, выйдя из самолета, мужчина вернулся в терминал, где его подозрительное поведение наконец привлекло внимание – и сотрудники службы безопасности задержали его.

Как отмечается, мужчина не приближался к самолету Байдена, который хранится в отдельном месте на базе с усиленными мерами безопасности.

В отчете сделан вывод о том, что пробравшийся человек был бездомным, жил в своей машине и, несмотря на обширную историю арестов, не имел намерения причинить вред. На допросе он сказал, что приехал на базу, потому что "хотел увидеть самолеты".

Официальные лица США сообщали об инциденте с проникновением на авиабазу Эндрюс еще в начале феврале, писал NBC News. Тогда отмечалось, что нет свидетельств о связях проникшего с экстремистскими группами. Официальные лица также заверили, что на авиабазе Эндрюс и других базах усилят меры безопасности.

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Марк Сировой

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