"Хотел увидеть самолеты". Бездомный пять часов бродил по авиабазе с бортом Байдена
Бездомный мужчина пять часов бродил по авиабазе Эндрюс к югу от Вашингтона, где дислоцируется самолет президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах США, передает AFP.
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Как отмечается, инцидент произошел еще 4 февраля. Согласно отчету генерального инспектора, охранник у главных ворот был отвлечен личными проблемами и не проверил у мужчины документы.
Затем из-за неисправных автоматических ворот бездомный смог подойти к самолету C-40 (модифицированный Boeing-737) и пробраться на него, говорится в отчете. Два экипажа, проходивших обучение, его заметили, но проигнорировали.
Сообщается, что, выйдя из самолета, мужчина вернулся в терминал, где его подозрительное поведение наконец привлекло внимание – и сотрудники службы безопасности задержали его.
Как отмечается, мужчина не приближался к самолету Байдена, который хранится в отдельном месте на базе с усиленными мерами безопасности.
В отчете сделан вывод о том, что пробравшийся человек был бездомным, жил в своей машине и, несмотря на обширную историю арестов, не имел намерения причинить вред. На допросе он сказал, что приехал на базу, потому что "хотел увидеть самолеты".
- Официальные лица США сообщали об инциденте с проникновением на авиабазу Эндрюс еще в начале феврале, писал NBC News. Тогда отмечалось, что нет свидетельств о связях проникшего с экстремистскими группами. Официальные лица также заверили, что на авиабазе Эндрюс и других базах усилят меры безопасности.
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