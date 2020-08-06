В поместье Трампа проникли подростки с АК-47

Трое подростков пытались спрятаться от полиции в поместье президента США Трампа. В полиции считают, что они не знали, где находятся

В поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде проникли трое 15-летних подростков, у которых был при себе полуавтоматический мини-АК-47. Об этом сообщили в полиции Палм Бич, передает Assotiated Press.

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Подростки скрывались на машине от погони полицейского. Когда они увидели еще один автомобиль правоохранителей, то подумали, что он также участвует в их ловле, и спешились. Затем они перепрыгнули через стену поместья президента и спрятались.

"Они понятия не имели, где находились", - говорит представитель полиции Майкл Огородник. Подросткам повезло, что в это время в поместье не было ни Трампа, ни членов его семьи, потому что агенты секретной службы могли их застрелить, отметчает он.

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Полиция применила вертолет и служебную собаку, через некоторое время беглецов обнаружили и задержали. Подростки успели выбросить рюкзак с АК-47 и 14 патронами к нему, однако правоохранители его все равно нашли. По данным полиции, молодые люди не пытались проникнуть внутрь зданий.

Задержанным предъявлено обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием, взломе с применением огнестрельного оружия и сопротивлении аресту без применения насилия. Прокуратура решает, привлекать ли их к ответственности как взрослые.

В издании отмечают, что это уже не первое вторжение в Мар-а-Лаго за время президентства Трампа. На территорию проникали 56-летняя гражданка Китая Цзин Лу, студент из Висконсина вместе со своими родителями и экс-морской пехотинец. Также в КПП поместья врезалась на машине психически нездоровая оперная певица из Коннектикута.

А в марте 2019-го доступ к Мар-а-Лаго вместе с находящимися внутри ноутбуком, телефонами и другим электронным оборудованием получила 33-летняя бизнесвумен из Китая Юйцзин Чжан. Сначала предполагалось, что она шпионка, при этом сама женщина утверждала, что является фанаткой Трампа и хочет с ним встретиться. Ее приговорили к восьми месяцам тюрьмы за незаконное проникновение и ложь агентам секретной службы.

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Марк Сировой

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