Трамп анонсировал запрет TikTok в США

Президент США обеспокоен возможной угрозой для национальной безопасностью, поскольку соцсетью владеет китайская компания

О намерении запретить в США социальную сеть TikTok заявил президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает CNN.

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"Что касается TikTok, мы запрещаем их в Соединенных Штатах", - сказал Трамп во время общения с журналистами.

Президент США заявил, что у него есть полномочия это сделать и предположил, что использует либо чрезвычайные экономические полномочия, либо президентский указ. CNN отмечает, что неясно, каким может быть такой указ и с какими юридическими препятствиями он может столкнуться.

Власти США высказывают опасения, что TikTok, которой владеет китайская фирма ByteDance, может нести угрозу национальной безопасности. Правительство проверяет социальную сеть и готовится дать Трампу рекомендации о дальнейших действиях.

ByteDance рассматривает возможность изменений в корпоративной структуре и продажи контрольного пакета TikTok. Сообщается о том, что переговоры о покупке соцсети ведет Microsoft. В коропорации отказались комментировать CNN эту информацию.

Денис Юдин

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