Протесты в Гонконге. Полиция применила водометы, десятки человек задержаны

Протесты в Гонконге 1 июля 2020 года (Фото: twitter.com/studioincendo)

Сегодня, 1 июля, в Гонконге вступил в силу новый закон о национальной безопасности, люди вышли на протестные акции, полиция применила спецсредства и задержала около 70 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что полицейские применили водометы и перечный спрей против тысяч демонстрантов, вышедших на акцию по случаю 23-й годовщины со дня, когда Великобритания передала Китаю управление Гонконгом. Такие выступления проходят ежегодно. Но в этом году прокитайские власти Гонконга массовые митинги запретили, сославшись на карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса, в соответствии с которыми нельзя собираться группами более 50 человек.

Сообщается, что полиция заранее разместила на улицах знаки, предупреждающие активистов, по новому закону они могут быть арестованы как сторонники сепаратизма.

Первым задержанным оказался мужчина, который держал плакат с надписью "Независимость Гонконгу". Теперь за такие действия грозит длительный тюремный срок.

Закон о национальной безопасности предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за терроризм, сепаратизм, сговор с иностранными силами и подрыв государственной власти.

Среди осудивших поправки – правозащитные организации, Великобритания и США.

СПРАВКА . Декларацию подписали в 1984 году в Пекине. Правительство КНР подтвердило, что КНР решено возобновить осуществление суверенитета над Гонконгом, начиная с 1 июля 1997-го, а правительство Британии подтвердило, что передаст Гонконг КНР с 1 июля 1997 года. Правительство КНР также заявило о своей основной политике по Гонконгу. В соответствии с идеей "Одна страна, две системы" достигнута договоренность, что социалистическая система КНР не будет принята в Гонконге, а капиталистическая система и образ жизни останутся неизменными в течение 50 лет, до 2047 года.

В ноябре 2019-го в Гонконге прошли местные выборы : более 80% мест в райсоветах заняли представители демократических сил.

Официальный Пекин вводит в действие новый закон о безопасности в Гонконге, по которому будут запрещены призывы к независимости, иностранное вмешательство и все действия, направленные на свержение центрального правительства.

Китай борется с массовыми протестами , которые происходят в Гонконге.

27 мая 2020-го Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая.

Китай ограничил выдачу виз американцам в Гонконг.

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