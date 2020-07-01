Протесты в Гонконге. Полиция применила водометы, десятки человек задержаны

Сегодня, 1 июля, в Гонконге вступил в силу новый закон о национальной безопасности, люди вышли на протестные акции, полиция применила спецсредства и задержала около 70 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Отмечается, что полицейские применили водометы и перечный спрей против тысяч демонстрантов, вышедших на акцию по случаю 23-й годовщины со дня, когда Великобритания передала Китаю управление Гонконгом. Такие выступления проходят ежегодно. Но в этом году прокитайские власти Гонконга массовые митинги запретили, сославшись на карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса, в соответствии с которыми нельзя собираться группами более 50 человек.
Сообщается, что полиция заранее разместила на улицах знаки, предупреждающие активистов, по новому закону они могут быть арестованы как сторонники сепаратизма.
Первым задержанным оказался мужчина, который держал плакат с надписью "Независимость Гонконгу". Теперь за такие действия грозит длительный тюремный срок.
Закон о национальной безопасности предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за терроризм, сепаратизм, сговор с иностранными силами и подрыв государственной власти.
Среди осудивших поправки – правозащитные организации, Великобритания и США.
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