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09.01.2019, 14:46

Hubble показал фото галактики-соседа Млечного Пути

Hubble показал фото галактики-соседа Млечного Пути - Фото
Фото: Hubble Space Telescope

Снимок сделан в разрешении 665 млн пикселей. Его собрали из 54 меньших фото

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Телескоп NASA Hubble сделал пока что самое качественное фото соседа Млечного Пути - спиральной галактики Треугольник. Об этом сообщает Hubble Space Telescope.

Треугольник - третья по величине спиральная галактика в нашей группе. При хороших погодных условиях и чистом небе ее даже можно увидеть невооруженным глазом.

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Она находится в 3 млн световых годах от Земли. В диаметре Треугольник достигает 60 тыс световых лет (для сравнения, Андромеда - 200 тыс световых лет, а Млечный Путь - 100 тыс).

В отличие от своих соседей, в центре Треугольника нет яркой “выпуклости”. Впрочем, в нем есть большое количество газа и пыли, что дает возможность рождаться звездам. Новые звезды массой, равной массе Солнца, рождаются в галактике каждые два года.

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Фото: spacetelescope.org

Кроме того, на снимке Hubble видно два из четырех самых ярких района галактики: NGC 595 и NGC 604. Последний - второй по яркости район в локальной группе, который наполнен ионизированным водородом. Это также самый известный “родильный дом” звезд в нашей локальной группе.

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Теги: телескоп, hubble, спиральная галактика, галактика Треугольник
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