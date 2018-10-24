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24.10.2018, 09:49

И будет мир: Япония заявила РФ, что хочет вернуть свои территории

И будет мир: Япония заявила РФ, что хочет вернуть свои территории - Фото
Синдзо Абэ (фото - скриншот с видео)

Глава японского правительства уверен, что спор о Курильских островах можно решить, и только после этого с Россией будет заключен мир

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Сегодня, 24 октября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии. Об этом он напомнил, выступая с программной речью на открытии сессии японского парламента.

"Отношения с Россией находятся в ненормальном состоянии. Между двумя странами уже более 70 лет не заключен мирный договор", - сказал премьер Японии.

Глава японского правительства добавил, что решение территориального спора поможет "открыть новую эру в двусторонних отношениях". Он также отметил, что после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году отношения между странами улучшились.

По словам Абэ, бывшие жители островов уже второй год летают туда самолетами и посещают могилы предков, "в сторону реализации двинулся и вопрос о проведении там совместной хозяйственной деятельности".

После окончания Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирный договор. 12 сентября на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил Японии подписать соглашение без каких-либо условий, но японские власти отказали из-за нерешенного спора о принадлежности Курильских островов. Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи после окончания войны вошли в состав СССР. Япония считает, что такое решение не имеет законных оснований.

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Теги: Россия, владимир путин, синдзо абэ
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