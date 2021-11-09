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"Игра в кальмара". Создатель проекта анонсировал продолжение сериала

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 21:51
Фото: EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

Сериал Netflix "Игра в кальмара" получит продолжение, несмотря на то, что большинство телешоу в Южной Корее длится всего один сезон. Об этом сообщает AP.

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Режиссер, создатель и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк, заявил, что сериал вернется с новыми приключениями Ки Хуна.

"Вы не оставляете нам выбора, – сказал Хван Дон Хёк, отвечая на вопрос о возможности создания второго сезона. – Это сейчас в моей голове. Я планирую, однако пока слишком рано говорить, когда и как это произойдет. Но я обещаю вам – Ки Хун вернется и сделает что-то для мира".

СПРАВКА. Сериал "Игра в кальмара" состоит из девяти эпизодов. Премьера сериала состоялась 17 сентября 2021-го. Суть сюжета, как сообщается в описании на сайте Netflix, заключается в том, что сотни игроков, которым нужны деньги, принимают странное приглашение принять участие в детских играх. Победителя ждет большой денежный выигрыш, но ставки здесь смертельные. 

  • 13 октября в Netflix заявили, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стриминг-платформы – на тот момент сериал набрал 111 млн просмотров.

Читайте также: "Игра в кальмара". Украина в Twitter предложила России сыграть на выживание

Наталия Медведева
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Netflix сериал игра в кальмара
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