"Игра в кальмара". Украина предложила России сыграть на выживание

Украина на официальном аккаунте в Twitter предложила России сыграть в игру на выживание из популярного сериала Netflix "Игра в кальмара". Задание Украина придумала практически невыполнимое.

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"Игроки, откройте футляр и ознакомьтесь с содержимым", – сказано в посте. Там же отмечена Россия.

По сюжету, участники игры на выживание выбирают фигуры, не зная, что их ждет дальше. Позже им выдают сахарную пластину, на которой иглой нужно процарапать выбранную фигуру. Если участники ломают пластину или не успевают закончить фигуру, их убивают. Соответственно, чем фигура проще, тем выше шансы на выживание.

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Вадим Ребрина

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