Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.01.2019, 14:08

Илон Маск раздумывает над строительством огромного коллайдера

Илон Маск раздумывает над строительством огромного коллайдера - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Future Circular Collider должен быть в четыре раза больше и в десять раз мощнее своего предшественника - Большого адронного коллайдера

Реклама
Реклама

Американский миллиардер Илон Маск переговорил с директором Европейского Центра ядерных исследований Фабиолой Джанотти насчет участия его инфраструктурной компании The Boring Company в строительстве самого большого в истории ускорителя частиц. Об этом он сообщил в Twitter.

"Директор ЦЕРН спросил меня насчет того, может ли Boring Co построить новый тоннель для БАК. Это могло бы сэкономить несколько миллиардов евро", - написал глава компании SpaceX о беседе на встрече Королевского общества.

Реклама

Сравнение существующих ускорителей с проектируемым (схема - ЦЕРН):

Примечание: LHC - это БАК 

Новый ускоритель будет в четыре раза больше нынешнего Большого адронного коллайдера, и на порядок мощнее, пишет издание Тechnology Review.

О планах построить Future Circular Collider (Будущий циклический коллайдер) стало известно еще в 2014 году. Основная официально заявленная задача - тщательно изучить хиггсон. Это элементарная частица, которая отвечает за инертную массу таких элементарных частиц, как бозон, в СМИ известна как "частица Бога". Работу коллайдера начнется не ранее 2040 года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Илон Маск, технологии, коллайдер, тоннель, БАК, церн, The Boring Company
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 