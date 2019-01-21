Илон Маск раздумывает над строительством огромного коллайдера

Илон Маск (фото - ЕРА)

Американский миллиардер Илон Маск переговорил с директором Европейского Центра ядерных исследований Фабиолой Джанотти насчет участия его инфраструктурной компании The Boring Company в строительстве самого большого в истории ускорителя частиц. Об этом он сообщил в Twitter.

"Директор ЦЕРН спросил меня насчет того, может ли Boring Co построить новый тоннель для БАК. Это могло бы сэкономить несколько миллиардов евро", - написал глава компании SpaceX о беседе на встрече Королевского общества.

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Сравнение существующих ускорителей с проектируемым (схема - ЦЕРН):

Примечание: LHC - это БАК

Новый ускоритель будет в четыре раза больше нынешнего Большого адронного коллайдера, и на порядок мощнее, пишет издание Тechnology Review.

О планах построить Future Circular Collider (Будущий циклический коллайдер) стало известно еще в 2014 году. Основная официально заявленная задача - тщательно изучить хиггсон. Это элементарная частица, которая отвечает за инертную массу таких элементарных частиц, как бозон, в СМИ известна как "частица Бога". Работу коллайдера начнется не ранее 2040 года.