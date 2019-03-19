Имя Джека-потрошителя названо в научном журнале. Ученые не верят

Нож, которым предположительно орудовал Джек-потрошитель (фото - EPA)

Исследование, которое, как утверждают его авторы, устанавливает личность лондонского маньяка Джека-потрошителя, впервые напечатано в научном журнале. Согласно статье ученых Яри Лохелайнена и Дэвида Миллера в Forensic Sciences, Джеком-потрошителем был 23-парикмахер, выходец из Польши Аарон Косьминьский.

В 2007 году бизнесмен и детектив-любитель Рассел Эдвардс приобрел на аукционе испачканную кровью шаль, предположительно найденную возле изуродованного тела Кэтрин Эддоус - одной из жертв. Тогда сообщалось также, что на шали остались следы спермы убийцы.

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За анализом ДНК Эдвардc обратился к доктору Лохелайнену. Тот вместе с коллегой взял пробы ДНК у потомков Эддоуз и Косьминьского. Эти пробы оказались идентичны тем, что ученым удалось получить с шали, и в 2014 году Джека-потрошителя впервые назвали Аароном Косьминьским.

Тогда эти результаты не были опубликованы в научных изданиях. Как заявили ученые, они хотели подождать, пока уляжется шумиха вокруг дела. Но Эдвардс доверился им и назвал убийцу именем Косьминьского в своей книге, вышедшей в том же 2014 году.

Статья в Forensic Sciences уже вызвала критику других специалистов. Sciencemag пишет, что Лохелайнен и Миллер не указали в ней деталей сравнения проб на шали и взятых у потомков Эддоуз и Косьминьского. Сами авторы утверждают, что публикация подобных данных нарушает права потомков на приватность, согласно английскому законодательству. Однако по словам Вальтера Парсона, судмедэксперта Медицинского университета Инсбрука, обнародование цепочек митохондриальной ДНК никак не нарушает прав на приватность. Ганзи Вайссенштайнер, эксперт по ДНК (также из Инсбрука), указывает на другой аспект: анализ митохондриальной ДНК может установить лишь, что двое людей (носителей взятых образцов) не связаны между собой.

Другие критики теории Лохелайнена и Миллера говорят, что вообще не установлено наверняка, что шаль была на месте преступления и что следы, найденные на ней, не оказались там позднее.

Джек-потроши́тель (Jack the Ripper) - псевдоним, присвоенный неустановленному серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства. Многие эксперты считают письмо фальсификацией.

Жертвами, приписываемыми Джеку-потрошителю, были проститутки из трущоб, которым убийца перерезал горло перед тем, как вскрыть брюшную полость. Извлечение внутренних органов по крайней мере у трех из жертв вызвало предположение, что убийца обладает определенными анатомическими знаниями.

Всего в качестве подозреваемых по делу проходило около 100 человек, в том числе и Косьминьский. При этом связь между убийствами окончательно установлена не была.

Аарон Косьминьский, как сообщали Лохелайнен и Миллер, работал парикмахером в Уайтчепеле.

Полиция так и не смогла доказать его вину. Позже Косьминьский, который также пытался зарезать свою сестру, был признан душевнобольным и отправлен на принудительное лечение в клинику Брайтона. Всю оставшуюся жизнь он провел в клиниках. Убийства больше не повторялись.