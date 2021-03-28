Индия возобновит поставки вакцины Covishield в мае – прогноз ООН

Институт сыворотки Индии (SII) возобновит поставки вакцины Covishield (AstraZeneca) в мае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз ЮНИСЕФ, которая под эгидой ООН отвечает за глобальное распределение вакцин по программе COVAX.

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"Ожидается, что поставки вакцины SII/AZ в полной мере возобновятся к маю", – сообщила представитель ЮНИСЕФ.

Она добавила, что программа COVAX ведет переговоры с Нью-Дели, чтобы обеспечить часть поставок и в апреле. COVAX ожидал в общей сложности 90 млн доз от SII в марте и апреле, а получил около 28 млн.

24 марта стало известно, что Индия временно приостановила весь экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca из-за роста случаев заболевания в стране. Это означает, что внутренний спрос на вакцину, как ожидается, вырастет в ближайшие недели, поэтому препарат необходим Индии для собственного использования.

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Наталия Медведева

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