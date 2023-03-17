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Индийская авиакомпания отстранила двух пилотов за кофе в кабине управления – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 13:17
Индийская авиакомпания отстранила двух пилотов за кофе в кабине управления – фото - Фото
Кофе (Фото: pixabay.com)

Индийская бюджетная авиакомпания SpiceJet отстранила от полетов двух своих пилотов, после того как в социальных сетях появились фото их кофе-брейка в кабине управления. Об этом пишет CNN.

Фотография стакана с логотипом авиакомпании, который стоит на операционной панели в опасной близости от рычагов управления, вызвала возмущение авиационного сообщества в Индии и в интернете.

Индийская авиакомпания отстранила двух пилотов за кофе в кабине управления – фото

Пилоты также держали в руках гуджияс — жареную сладкую выпечку, которую обычно едят во время индуистского фестиваля Холи. В этом году он состоялся 8 марта.

"У SpiceJet есть строгая политика (относительно) потребления пищи в кабине, которой придерживается весь летный экипаж. По завершении расследования будут приняты соответствующие меры дисциплинарного воздействия", — сообщили телеканалу в авиакомпании.

"Это было совершенно необъяснимое поведение. Все пилоты осознают опасность пролитых жидкостей в кабине", — сказал CNN Шакти Лумба, отставной пилот и бывший руководитель операций индийского авиаперевозчика IndiGo.

В Главном управлении гражданской авиации Индии (DGCA) телеканалу сообщили, что у SpiceJet было несколько инцидентов в прошлом году, которые расследовал регулятор.

В мае прошлого года автопилот самолета SpiceJet дал сбой и вызвал сильную турбулентность, что привело к многочисленным травмам на борту.

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Вадим Ребрина
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Индия авиаперевозки кофе SpiceJet
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