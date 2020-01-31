Индонезия: за освобождение крокодила от шины предлагают награду

Провинция Центральный Сулавеси в Индонезии предлагает вознаграждение тому, кто сможет освободить огромного крокодила от мотоциклетной шины. Об этом пишет CNN.
Четырехметровый крокодил впервые был замечен на реке Палу c с шиной на шее в 2016 году. Он пережил землетрясение и цунами в 2018 году, но за все это время шина осталась на месте.
Фото: Opan Bustan/ЕРА
Опасаясь, что крокодил может задохнуться, Управление охраны природных ресурсов Центрального Сулавеси (BKSDA) объявило конкурс по его освобождению.
Ранее уже были попытки снять шину. В 2018 году защитник природы предпринял одну попытку, а позже в том же году отдел охраны природы сделал другую попытку, приманив животное мясом. Обе были безуспешными.
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