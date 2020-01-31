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Индонезия: за освобождение крокодила от шины предлагают награду

Индонезия: за освобождение крокодила от шины предлагают награду - Фото
Фото: Opan Bustan/ЕРА
31.01.2020, 11:15

Животное живет с мотоциклетной шиной на шее с 2016 года

Провинция Центральный Сулавеси в Индонезии предлагает вознаграждение тому, кто сможет освободить огромного крокодила от мотоциклетной шины. Об этом пишет CNN.

Четырехметровый крокодил впервые был замечен на реке Палу c с шиной на шее в 2016 году. Он пережил землетрясение и цунами в 2018 году, но за все это время шина осталась на месте.

Фото: Opan Bustan/ЕРА

Опасаясь, что крокодил может задохнуться, Управление охраны природных ресурсов Центрального Сулавеси (BKSDA) объявило конкурс по его освобождению.

Ранее уже были попытки снять шину. В 2018 году защитник природы предпринял одну попытку, а позже в том же году отдел охраны природы сделал другую попытку, приманив животное мясом. Обе были безуспешными.

  • В 2018 году огромный крокодил весом 600 кг, которого около города Кэтрин на севере Австралии не могли поймать восемь лет, все-таки попался в ловушку.

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