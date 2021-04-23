Интернет-издание Медуза объявили в России иностранным агентом

Российское издание Медуза внесена в России в список иностранных агентов. Об сообщила пресс-служба Министерства юстиции РФ сегодня, 23 апреля 2021 года.

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В реестр иностранных агентов внесена компания SIA "Medusa Project", которая зарегистрирована в Латвии и владеет изданием Медуза.

Медуза основана бывшим главредом российского сайта Lenta.ru Галиной Тимченко, сайт начал работу 22 октября 2014 года. Редакцию было решено разместить в Евросоюзе, в Риге.

"Мы понимали, что в России, скорее всего, нам работать не дадут", – заявила Тимченко в интервью сайту Фонтанка.

Организации, признанные в России иностранными агентами, должны указывать этот статус во всех публикациях и сообщениях в соцсетях, раз в квартал сдавать в Минюст РФ отчет о деятельности и финансовой активности, раз в год проходить обязательный аудит и сдавать его результаты в Минюст РФ.

9 октября 2019 года статус "иностранного агента" получил в России фонд оппозиционера Алексея Навального ФБК.

Денис Юдин

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