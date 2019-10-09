Репрессии в России: фонд Навального признали иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального включен в реестр иностранных агентов. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Министерства юстиции России.
Статус иностранного агента подразумевает, что организация получает зарубежное финансирование и занимается политической деятельностью. Он усложняет отчетность организации, часто с организациями, получившими такой статус в России, перестают сотрудничать арендодатели и представители власти.
Директор ФБК Иван Жданов заявил в Twitter, что фонд финансируется исключительно гражданами России и действия Минюста - просто "попытка задушить ФБК".
ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации. Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал.
Включение в какие-то там списки, которые они сами себе придумали, – просто очередная попытка задушить ФБК.— Ivan Zhdanov (@IoannZH) 9 октября 2019 г.
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