Репрессии в России: фонд Навального признали иностранным агентом

Алексей Навальный (фото - EPA)

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального включен в реестр иностранных агентов. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Министерства юстиции России.

Статус иностранного агента подразумевает, что организация получает зарубежное финансирование и занимается политической деятельностью. Он усложняет отчетность организации, часто с организациями, получившими такой статус в России, перестают сотрудничать арендодатели и представители власти.

Директор ФБК Иван Жданов заявил в Twitter, что фонд финансируется исключительно гражданами России и действия Минюста - просто "попытка задушить ФБК".

Читайте также: Навальный о захвате Крыма: У нас все развалилось окончательно