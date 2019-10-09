Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Репрессии в России: фонд Навального признали иностранным агентом

Репрессии в России: фонд Навального признали иностранным агентом - Фото
Алексей Навальный (фото - EPA)
09.10.2019, 12:49

Директор ФБК заявил, что это попытка "задушить" фонд

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального включен в реестр иностранных агентов. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Министерства юстиции России.

Статус иностранного агента подразумевает, что организация получает зарубежное финансирование и занимается политической деятельностью. Он усложняет отчетность организации, часто с организациями, получившими такой статус в России, перестают сотрудничать арендодатели и представители власти.

Директор ФБК Иван Жданов заявил в Twitter, что фонд финансируется исключительно гражданами России и действия Минюста - просто "попытка задушить ФБК".

Читайте также: Навальный о захвате Крыма: У нас все развалилось окончательно

Напишите нам
ФБК алексей навальный
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 