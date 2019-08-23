Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В России Навальный вышел на свободу после ареста: фото

В России Навальный вышел на свободу после ареста: фото - Фото
Алексей Навальный (фото - EPA)
23.08.2019, 10:10

Российский политик провел под арестом 30 суток за призывы выйти на акцию за свободные выборы

Оппозиционный путинскому режиму российский политик Алексей Навальный  утром 23 августа вышел из спецприемника после отбытия административного ареста. Об этом  сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает Медуза.

Возле спецприемника с утра находились полицейские, но, как отметила Ярмыш, они не стали задерживать Навального.

Алексей Навальный (фото - twitter.com/Kira_Yarmysh)

"Мы видим финальную степень деградации этого режима, которому уже не достаточно вранья и фальсификации, им нужно арестовать десятки, избить сотни людей и громить организации типа ФБК. Но это показывает, что никакой поддержки у них нет, они это чувствуют и они этого боятся", - сказал Навальный.

Алексей Навальный (фото - twitter.com/Kira_Yarmysh)

Навальный провел под арестом 30 суток за призывы выйти на акциюза свободные выборы, которая прошла в Москве 27 июля.

24 июля 2019 года российского оппозиционера Алексея Навального задержали и посадили под арест, затем перевели в московскую клиническую больницу им. Виноградова с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врачи политика считают, что его могли отравить. Сам он говорит, что за 43 года у него никогда не было аллергии.

Читайте также: "Как стекловатой голову натерли". Навальный рассказал о симптомах

Напишите нам
арест алексей навальный
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 