В России Навальный вышел на свободу после ареста: фото

Алексей Навальный (фото - EPA)

Оппозиционный путинскому режиму российский политик Алексей Навальный утром 23 августа вышел из спецприемника после отбытия административного ареста. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает Медуза.

Возле спецприемника с утра находились полицейские, но, как отметила Ярмыш, они не стали задерживать Навального.

Алексей Навальный (фото - twitter.com/Kira_Yarmysh)

"Мы видим финальную степень деградации этого режима, которому уже не достаточно вранья и фальсификации, им нужно арестовать десятки, избить сотни людей и громить организации типа ФБК. Но это показывает, что никакой поддержки у них нет, они это чувствуют и они этого боятся", - сказал Навальный.

Алексей Навальный (фото - twitter.com/Kira_Yarmysh)

Навальный провел под арестом 30 суток за призывы выйти на акциюза свободные выборы, которая прошла в Москве 27 июля.

24 июля 2019 года российского оппозиционера Алексея Навального задержали и посадили под арест, затем перевели в московскую клиническую больницу им. Виноградова с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врачи политика считают, что его могли отравить. Сам он говорит, что за 43 года у него никогда не было аллергии.

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