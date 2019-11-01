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Интернет в РФ смогут изолировать от мира: закон вступил в силу

Интернет в РФ смогут изолировать от мира: закон вступил в силу - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
01.11.2019, 12:15

Провайдеров обязали разместить оборудование, которое позволит контролировать всю инфраструктуру российских сетей

С 1 ноября в России вступила в силу значимая часть положений так называемого закона "О суверенном Рунете", которые позволят отключить российский сегмент интернета от остальной сети, сообщает Радио Свобода.

Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать оборудование Роскомнадзора, которое позволит контрольному органу в случае возникновения угроз работе сети осуществлять централизованное управление ею. Оборудование может быть использовано как для блокирования запрещенных ресурсов, так и для полного отключения российского сегмента интернета от мировой инфраструктуры.

Затраты на реализацию закона могут составить около $500 млн, согласно официальным данным. Окончательная стоимость проекта неизвестна.

С критикой закона выступила организация "Репортеры без границ", подчеркнув, что он демонстрирует готовность российской власти установить политический контроль над всей сетевой инфраструктурой, чтобы иметь возможность перекрыть поток информации.

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интернет изоляция рунет
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