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02.05.2019, 06:53

Путин одобрил создание автономного российского интернета

Путин одобрил создание автономного российского интернета - Фото
Иллюстрация: computerologia.ru

В России подписанные вчера документы называют "законом об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета"

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1 мая российский лидер Владимир Путин подписал поправки к законам РФ о связи и об информации, известные как "законопроект о суверенном рунете". Текст документа опубликован на портале правовой информации страны-оккупанта РФ.

Документ регулирует действия властей на тот случай, если возникнет угроза отключения рунета. При этом РФ якобы сможет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования.

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Все телеком-операторы должны РФ будут установить у себя "техсредства противодействия угрозам безопасности интернета".

Блокировкой запрещенного контента займется Роскомнадзор.

Большей частью закон вступит в силу 1 ноября, полностью - с 1 января 2021 года.

В России заявили, что текст документа разработан "с учетом агрессивного характера" принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США. Нелегитимная Госдума приняла его 16 апреля, а всего шесть дней спустя, 22 апреля, законопроект одобрил Совфед.

Одним из соавторов документа является Андрей Луговой - именно его британские власти подозревают как исполнителя убийства в Британии экс-сотрудника спецслужб РФ Андрея Литвиненко.

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Теги: владимир путин, изоляция, рунет, интернет
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