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08.05.2019, 10:24

Иран может атаковать войска США на Ближнем Востоке

Иран может атаковать войска США на Ближнем Востоке - Фото
Фото: EPA

По данным минобороны США, иранцы и их союзники ведут подготовку к нападениям на американских военных в Ближневосточном регионе

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В распоряжении Пентагона имеются данные о возможной угрозе со стороны Ирана в отношении американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам официального представителя Центрального командования Уильяма Урбана, военные видят "явные признаки того, что иранcкие войска и их различные марионеточные формирования ведут подготовку к возможным атакам против американских военных в регионе".

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Урбан отметил, что речь идет об угрозах как на суше, так и на море.

6 мая США сообщили об отправке на Ближний Восток авианосца и самолетов-бомбардировщиков для сдерживания Ирана.

Сегодня представитель Центрального командования уточнил, что бомбардировщики В-52 были посланы в регион "для защиты американских военных сил и интересов в регионе, а также для отражения любых видов агрессии".

"Авианосец USS Abraham Lincoln находится в распоряжении Европейского командования США, однако Пентагон ускорит его отправку на Ближний Восток", - отмечается в сообщении.

8 апреля 2019 года Иран назвал вооруженные силы США "спонсором терроризма" в ответ на внесение Вашингтоном Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

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Теги: США, Иран, Уильям Урбан
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