Иран назвал армию США "спонсором терроризма"

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Иран назвал вооруженные силы США "спонсором терроризма" в ответ на внесение Вашингтоном Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Об этом сообщает Independent.

Сегодня, 8 апреля, Соединенные Штаты квалифицировали элитное военное подразделение Ирана КСИР как иностранную террористическую организацию. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что на протяжении сорока лет КСИР активно участвует в террористической деятельности и создает, поддерживает и направляет другие террористические группировки. Это первый случай в истории, когда Вашингтон официально объявил вооруженные формирования зарубежного государства террористической организацией.

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Ранее командующий Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Мохаммад Али Джафари заявил, что если США примут такое решение, то "американские силы в Западной Азии потеряют мир и спокойствие". Он также пообещал немедленные шаги Тегерана в ответ.