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07.05.2019, 22:44

Иран намерен отказаться от ряда обязательств по ядерной сделке

Иран намерен отказаться от ряда обязательств по ядерной сделке - Фото
Фото: EPA

Иран хочет постепенно уменьшить свои обязательства по ядерному соглашению, сообщило госинформагентство страны

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Иран планирует постепенно уменьшить свои обязательства, закрепленные в ядерной сделке, из которой год назад вышли Соединенные Штаты Америки. Об этом говорится в сообщении IRNA.

По данным госинформагентства страны, президент Ирана Хасан Рухани в среду, 8 мая, проинформирует представителей Китая, Германии, Франции, Великобритании и России о запланированной процедуре. Эти страны остались подписантами ядерного соглашения после того, как год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе из него Вашингтона. Соглашение было заключено в 2015 году в Вене с целью остановить ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление международных экономических санкций, которые были наложены на эту страну.

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В письме Рухани к остальным лидерам стран-подписантов документа будет подчеркнут тот факт, что Иран продемонстрировал значительное терпение, однако другая сторона соглашения не выполнила свои обязательства, сообщают в IRNA.

2 апреля сообщалось, что власти США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Ирана в связи с годовщиной выхода из ядерной сделки, из которой вышли в мае 2018 года.

В ноябре 2018 года Соединенные Штаты запретили импорт из Ирана нефти, но сделали исключение для Китая, Турции, Южной Кореи, Индии, Греции, Италии, Тайваню и Японии. Исключение ввели до 2 мая 2019-го.

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт нефти из Ирана до нуля еще в ноябре прошлого года. Крупнейшими импортерами иранской нефти являются Китай и Индия.

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Теги: Хассан Рухани, Иран, ядерное соглашение
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