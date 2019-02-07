Иран показал свою новую баллистическую ракету: фото

Фото: Fars

В Иране представили новую баллистическую ракету класса "земля-земля" с заявленной дальностью действия 1000 км. Об этом сообщает Fars.

Ракета Dezful создана на основе ракеты Zolfaghar, которая способна лететь на 700 км и нести боеголовку весом 450 кг.

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Отмечаетмя, что Dezful продемонстрировали на подземном заводе по производству баллистических ракет.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции заявил на церемонии, что Иран планирует массовое производство высокоточных и интеллектуальных современных ракет.

Тегеран утверждает, что у него уже есть на вооружении ракеты, дальность полета которых достигает 2000 км, а это значит, что они способны поразить военные базы Израиля и США, расположенные на Ближнем Востоке.

Фото: Fars

В середине января сообщалось, что Иран предпринимает предварительные шаги для разработки уранового топлива для реакторов с чистотой 20% - вместо того, чтобы копировать иностранные проекты.