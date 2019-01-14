Иран разрабатывает собственное ядерное топливо

Али Акбар Салехи (фото - EPA)

Иран предпринимает предварительные шаги для разработки уранового топлива для реакторов с чистотой 20% - вместо того, чтобы копировать иностранные проекты. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, пишет агентство Reuters.

Иранская ядерная сделка 2015 года с мировыми державами ограничивает уровень, до которого страна может обогащать уран (до 3,67%). Это значительно ниже 20%, которых Иран достиг до того, как соглашение вступило в силу.

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Ирану разрешено производить ядерное топливо в соответствии со строгими условиями, которые сначала должна одобрить международная рабочая группа.

Тегеран также не имеет права преобразовывать топливо в гексафторид урана - сырье для центрифуг, которые обогащают уран.

"Мы достигли такого прогресса в ядерной науке и промышленности, что вместо реинжиниринга и использования чужих проектов можем сами разрабатывать новое топливо. Мы можем поставлять топливо в любой реактор, который построен по типу тегеранского. Последний до сих пор работал на старом топливе", - цитирует Салехи канал IRIB.

Академик Салехи, который учился в Американском университете в Бейруте и Массачусетском технологическом университете, находится под финансовым санкциям и ограничениям на въезд в страны ЕС и Соединенное Королевство. Ранее он был представителем страны в МАГАТЭ.