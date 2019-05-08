Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.05.2019, 13:08

Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки

Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки - Фото
Хасан Роухани

Хасан Роухани подчеркнул, что Тегеран на 60 дней прекращает продажу урана и тяжелой воды третьим странам

Реклама
Реклама

Иран приостановил выполнение части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, - ред.) и отказался от наложенных на него ограничений, касающихся обогащенного урана и тяжелой воды. Об этом сегодня заявил иранский президент Хасан Роухани. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ровно год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Реклама

По словам Роухани, Тегеран на срок в 60 дней прекращает продажу урана и тяжелой воды третьим странам. В соответствии с соглашением Исламская Республика должна была поставлять излишки другим государствам по достижении объемов производства обогащенного урана на уровне в 300 килограммов.

"Если в течение двух месяцев четверка постоянных членов Совбеза ООН и Германия не осуществят своих обещаний по защите иранского нефтяного и банковского секторов от санкций США, Тегеран прекратит выполнение еще двух требований", - говорится в послании, направленном лидерам пяти стран, включая Великобританию, Китай, Францию, Германию и Россию.

"Если в течение этого срока наши основные интересы, особенно продажа нефти и снятие банковских санкций будут обеспечены, мы вернемся к прежним условиям", - подчеркнул Роухани.

В противном случае Иран отойдет от обязательств сохранить обогащение урана на уровне в 3,67%.

Исламская Республика может отказаться от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке, предупредил он.

8 мая сообщалось, что в распоряжении Пентагона имеются данные о возможной угрозе со стороны Ирана в отношении американских военных на Ближнем Востоке.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, Иран, ядерная сделка, хасан роухани
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 