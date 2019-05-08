Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки

Хасан Роухани

Иран приостановил выполнение части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, - ред.) и отказался от наложенных на него ограничений, касающихся обогащенного урана и тяжелой воды. Об этом сегодня заявил иранский президент Хасан Роухани. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ровно год назад президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

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По словам Роухани, Тегеран на срок в 60 дней прекращает продажу урана и тяжелой воды третьим странам. В соответствии с соглашением Исламская Республика должна была поставлять излишки другим государствам по достижении объемов производства обогащенного урана на уровне в 300 килограммов.

"Если в течение двух месяцев четверка постоянных членов Совбеза ООН и Германия не осуществят своих обещаний по защите иранского нефтяного и банковского секторов от санкций США, Тегеран прекратит выполнение еще двух требований", - говорится в послании, направленном лидерам пяти стран, включая Великобританию, Китай, Францию, Германию и Россию.

"Если в течение этого срока наши основные интересы, особенно продажа нефти и снятие банковских санкций будут обеспечены, мы вернемся к прежним условиям", - подчеркнул Роухани.

В противном случае Иран отойдет от обязательств сохранить обогащение урана на уровне в 3,67%.

Исламская Республика может отказаться от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке, предупредил он.

8 мая сообщалось, что в распоряжении Пентагона имеются данные о возможной угрозе со стороны Ирана в отношении американских военных на Ближнем Востоке.