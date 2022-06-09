Иран убирает камеры видеонаблюдения МАГАТЭ со своих ядерных объектов — глава агентства

Иран начал убирать 27 камер наблюдения с ядерных объектов по всей стране, что уменьшает способность Международного агентства по атомной энергетике контролировать ядерную программу Ирана. Об этом на пресс-конференции в Вене заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщает Радио Свобода.

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Он заявил, что этот шаг "составляет серьезный вызов для нашей способности продолжать работать там".

Гросси добавил, что если не будет достигнуто соглашение о возобновлении работы камер в течение трех-четырех недель, "это станет смертельным ударом" для шансов на возобновление ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами.

По данным Гросси, у МАГАТЭ остается еще около 40 камер в Иране для документирования ядерной деятельности.

Иран официально не признает снятие 27 камер, хотя государственные медиа показали кадры, на которых работники отключили две камеры МАГАТЭ, отключение которых накануне анонсировала организация по атомной энергии Ирана.

Организация заявила, что отключит две камеры непосредственно перед тем, как Совет управляющих МАГАТЭ 8 июня принял резолюцию, осуждающую Иран за то, что он не объяснил следы урана, найденные на трех незадекларированных объектах.

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Вадим Ребрина

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