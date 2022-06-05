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В Иране за месяц загадочно погибли четыре крупных спеца по оборонной технике – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 14:28
В Иране за месяц загадочно погибли четыре крупных спеца по оборонной технике – СМИ - Фото
Иллюстративное фото: иранские ракеты Золфагар-Басир и Дезфул, выставленные рядом с мечетью Мосалла по случаю годовщины ракетного удара Ирана по американской военной авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке (Фото - EPA)

В Иране всего за месяц погибли несколько видных сотрудников силовых структур и крупных специалистов по оборонным разработкам, пишет Newsru.co.il.

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4 июня, по данным иранских СМИ, от "пищевого отравления" умер Аюб Энтезари, крупный иранский ученый, занимавшийся разработкой БПЛА. Сегодня сайт Iran International сообщил, что 35-летний Энтезари умер "в результате преднамеренного отравления". Ресурс отмечает, что хотя прокуратура объявила причиной смерти "болезнь", в официальном заявлении властей Энтезари назван "мучеником", а его семью посетили высокопоставленные чиновники. Также отмечается, что умерший входил в число ведущих иранских специалистов по беспилотной авиатехнике.

Израильское СМИ отмечает, что менее чем за месяц погибли четверо иранцев, имевших отношение к силовым структурам и оборонным разработкам.

22 мая в Тегеране был застрелен полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайяд Ходайэ, недавно получивший назначение на руководящий пост в иранской военной программе по разработке и производству БПЛА.

3 июня "при падении с крыши своего дома" погиб полковник КСИР Али Исмаилзаде, один из командиров 840-го подразделения "Кудс", сослуживец Ходайэ. Причем командование КСИР, как пишет Iran International, пыталось скрыть факт его смерти.

Минобороны Ирана также публиковало сообщение о гибели "инженера Эхсана Гадбейги", которую связывают с "производственной аварией" на одном из оборонных заводов.

Сергей Бережной
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Иран БПЛА
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