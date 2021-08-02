"Этому нет оправдания". США и Британия обвинили Иран в атаке танкера дронами-камикадзе

США и Великобритания обвинили Иран в атаке управляемого израильской компанией танкера Mercer Street в Аравийском море 29 июля, в результате которой погибли два человека. Об этом говорится в опубликованном на сайте Госдепа США заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, а также в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, которое опубликовано на сайте британского правительства.

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Блинкен говорит, что США изучили информацию и уверены: танкер атаковал Иран с помощью взрывающихся беспилотников.

"Нет оправдания этой атаке, которая следует за серией других атак и воинственного поведения. Эти действия угрожают свободе судоходства по жизненно важному водному пути, международному судоходству и торговле, а также жизням тех, кто находится на судах", – заявил глава Госдепа.

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Рааб заявил, что в результате атаки на Mercer Street погибли два человека: гражданин Румынии и Великобритании.

"Мы считаем, что это нападение было преднамеренным, целенаправленным и явным нарушением международного права Ираном. Согласно оценкам Великобритании, с высокой долей вероятности 29 июля Иран атаковал Mercer Street в международных водах у побережья Омана, используя один или несколько беспилотников", – заявил он.

Рааб добавил, что Иран должен прекратить такие нападения, а суда должны ходить свободно в соответствии с международным правом.

Рааб и Блинкен заявили, что Великобритания и США работают над ответными шагами на эту атаку.

29 июля в Аравийском море был атакован танкер Mercer Street, который управляется израильской компанией. Погибли два человека.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что ответственность за атаку лежит на Иране. В МИД Ирана назвали эти обвинения безосновательными.

Нападение на Mercer Street выглядит как эскалация необъявленной "теневой войны" между Израилем и Ираном, пишет BBC News и отмечает: с марта было совершено несколько нападений на израильские и иранские суда. Эскалация происходит на фоне переговоров в Вене с Ираном по ядерной сделке.

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Марк Сировой

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