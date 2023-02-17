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Иранские беспилотники атаковали танкер в Аравийском море – BBC

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 22:50
Иранские беспилотники атаковали танкер в Аравийском море – BBC - Фото
Танкер Campo Square (фото – MarineTraffic.com / Gwirgos Mertis)

Нефтеналивной танкер Campo Square был атакован в Аравийском море, по предварительным данным, в атаке участвовали иранские суда и беспилотники-камикадзе. Об этом сообщает персидская служба BBC.

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Танкер Campo Square ходит под флагом Либерии и принадлежит компании "Зодиак", владельцами которой являются члены семьи Офер из Израиля.

BBC сообщает, что танкер был атакован в Аравийском море 10 февраля, причем в атаке были задействованы иранские суда.  

Campo Square в ходе атаки на него получил повреждения и взял курс на ближайший порт для осмотра и ремонта.  

По данным медиа Саудовской Аравии, при нападении на танкер пострадали также находившиеся рядом с ним суда, одно из них принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Как утверждается, для атаки использовались иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Это уже третий корабль компании "Зодиак", который подвергается нападению за последние два года.

  • 29 июля 2021 года в Аравийском море был атакован танкер Mercer Street, погибли два человека.
  • 15 ноября 2022 года у побережья Омана было совершено нападение на нефтяной танкер Pacific Zircon. Администрация США официально обвинила в этом нападении Иран.
Сергій Бережний
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Израиль Иран БПЛА нападение аравийское море танкер Shahed-136 иранские дроны-камикадзе Campo Square
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