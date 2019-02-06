Ирландия хочет компенсаций за Brexit - СМИ

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Ирландия намерена добиться от Европейского союза компенсаций экспортных убытков в результате Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что ежегодно Ирландия поставляет Британии продукты на 4,5 млрд евро, и именно такую сумму рассчитывает получить. Сейчас страна обсуждает создание фонда, который займется компенсацией ущерба.

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Еврокомиссия рассматривает также вопрос о возможности выплат постоянных компенсаций для Ирландии. Предполагается, что эти вопросы затронут на переговорах в Брюсселе сегодня, 6 февраля. В переговорах примет участие премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Напомним, премьер-министр Шотландии Никола Стерджен считает, что Великобритания не готова выйти из состава Евросоюза менее чем за два месяца.

2 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС.