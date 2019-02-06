Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.02.2019, 06:40

Ирландия хочет компенсаций за Brexit - СМИ

Ирландия хочет компенсаций за Brexit - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ирландия намерена добиться компенсаций экспортных убытков в результате выхода Великобритании из Евросоюза

Реклама
Реклама

Ирландия намерена добиться от Европейского союза компенсаций экспортных убытков в результате Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что ежегодно Ирландия поставляет Британии продукты на 4,5 млрд евро, и именно такую сумму рассчитывает получить. Сейчас страна обсуждает создание фонда, который займется компенсацией ущерба.

Реклама

Еврокомиссия рассматривает также вопрос о возможности выплат постоянных компенсаций для Ирландии. Предполагается, что эти вопросы затронут на переговорах в Брюсселе сегодня, 6 февраля. В переговорах примет участие премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Напомним, премьер-министр Шотландии Никола Стерджен считает, что Великобритания не готова выйти из состава Евросоюза менее чем за два месяца.

2 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС.

Отправить:
Распечатать:
Теги: brexit, ирландия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 