Ирландия может укрепить границу с Британией из-за Brexit

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В случае выхода Британии из ЕС в обход соглашения Brexit, Северная Ирландия может стянуть к своим границам сотни правоохранителей. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что после реализации Brexit у Британии будет лишь одна сухопутная граница с членом Евросоюза, а это может создать дополнительные сложности при ратификации соглашения.

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Также отмечается, что протяженность британско-ирландской границы составляет 500 км. Вдоль нее смогут выстроиться около 600 сотрудников правоохранительных органов.

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