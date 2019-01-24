Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.01.2019, 12:42

Ирландия может укрепить границу с Британией из-за Brexit

Ирландия может укрепить границу с Британией из-за Brexit - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Если Британия выйдет из ЕС, из-за ее единственной сухопутной границы со страной-членом Евросоюза, могут вознинкуть трудности с ратификацией соглашения

Реклама
Реклама

В случае выхода Британии из ЕС в обход соглашения Brexit, Северная Ирландия может стянуть к своим границам сотни правоохранителей. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что после реализации Brexit у Британии будет лишь одна сухопутная граница с членом Евросоюза, а это может создать дополнительные сложности при ратификации соглашения.

Реклама

Также отмечается, что протяженность британско-ирландской границы составляет 500 км. Вдоль нее смогут выстроиться около 600 сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также: Британские министры тайно обсудили остановку "жесткого" Brexit

Отправить:
Распечатать:
Теги: граница, северная ирландия, brexit, британия и ес
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 