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24.01.2019, 10:14

18 британских министров тайно обсудили остановку Brexit

18 британских министров тайно обсудили остановку Brexit - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министров беспокоит экономическое положение Британии после выхода из ЕС в обход Brexit

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18 британских министров провели тайную встречу, на которой обсуждался вариант остановки выхода страны из ЕС в обход Brexit. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Министры обеспокоены экономическим ущербом, который причинит Британии выход из еврозоны.

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“Выход из ЕС в обход Brexit будет актом самовредительства, который войдет в историю. И я говорю не только о репутации Британии, а и о ее безопасности и экономическом положении”, - говорит министр Тобиас Элвуд.

Отмечается, что в последний раз министры встречались в прошлый вторник. Тогда они обсуждали возможность снятия с повестки дня предложения о выходе из ЕС без Brexit - для этого планировалось применить статью 50 Лиссабонского договора.

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15 января 2019 года депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202.

До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза. 

Позже Мэй представила План Б, в который входит возобновление переговоров с ЕС о пограничном контроле в Северной Ирландии.

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Теги: brexit, выход британии из ес
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