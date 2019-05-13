Ирландия не пустила американского пастора из-за его гомофобии

Стивен Андерсон (скриншот с видео)

Американский проповедник с гомофобскими и антисемитскими взглядами Стивен Андерсон стал первым человеком, которому запретили въезд в Ирландию по закону 1999 года, предусматривающему запрет на въезд в страну в случае угрозы нацбезопасности. Об этом сообщает The Irish Times.

Баптистский пастор из Аризоны стал известен публике в 2009 году, когда заявил, что молился за смерть тогдашнего президента США Барака Обамы, а также одобрил действия боевика, убившего 49 человек во время нападения на гей-клуб во Флориде в 2016 году.

Реклама

Его веб-сайт анонсировал проповедь в Дублине 26 мая.

Однако онлайн-петицию с призывом запретить въезд Андерсону подписали 14 000 человек. Поэтому министр юстиции Ирландии Чарли Фланаган подписал запрет на въезд Андерсону.

Позднее в министерстве подтвердили, что впервые за 20 лет с момента вступления в силу упомянутого закона был принят приказ о запрете.

Церковь Андерсона также приобрела известность благодаря антисемитским высказываниям, в том числе отрицанию Холокоста, а также агрессивным проповедям против геев.

Его церковь описывает гомосексуальность как "мерзость, которую Бог наказывает смертной казнью".

На днях в ООН заявили, что украинские христианские церкви активно препятствуют принятию законодательства, направленного на защиту прав ЛГБТ-людей.