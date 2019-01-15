Боевики захватили город в Нигерии - Reuters

Ранн, Нигерия (иллюстративное фото - EPA)

В понедельник вечером, 14 января, на северо-востоке Нигерии связанные с террористической группировкой Исламское государство боевики захватили город Ранн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нигерийской службе безопасности.

В городе ведутся ожесточенные бои между ИГ и правительственной армией, инфраструктура города частично разрушена, мирные жители бегут, покидая свои жилища. Уточняется, что в числе вынужденных беженцев более 30 000 человек.

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Источники агентства уточняют, что город полностью перешел под контроль боевиков, правительственные силы покинули вышли из него.

"Террористы вторглись в Ранн, они захватили власть, наши ребята отступают", - сказал один военный источник на условиях анонимности.

Отмечается, что город захватили силы Исламского государства Западной Африки (ISWA) - террористической группировки, отколовшейся несколько лет назад от Боко Харам и принесшей присягу ИГ.

Город Ранн в Нигерии на карте мира:

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