Исламское государство возрождается и наращивает силы – Пентагон

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Террористическая организация джихадистов Исламское государство возобновляет свою преступную деятельность и укрепляет подпольную сеть в Сирии и Ираке. Об этом в докладе о проведении спецоперации "Непоколебимая решимость" сообщил генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн.

"Несмотря на потерю территориального "халифата", ИГ укрепил свои повстанческие возможности в Ираке и вновь усилился в Сирии", - говорится в докладе.

По данным Минобороны США, сейчас в рядах ИГ состоят от 14 до 18 тысяч боевиков, около 3000 из них иностранцы.

В Пентагоне считают, что одной из причин возрождения ИГ является сокращение американского контингента в Сирии. Из-за этого, в частности, был утерян контроль над неблагополучными районами, где происходит вербовка новых боевиков. Одним из таких мест стал лагерь беженцев "Эль-Холь". При отсутствии контроля со стороны США и союзников боевики ИГ смогли распространить радикальную идеологию среди беженцев, говорится в докладе.

Кроме того, в Пентагоне отмечают, что союзники в Сирии не получают необходимых консультаций от военных США, что негативно сказывается на их боевой эффективности.

19 декабря 2018-го президент США Дональд Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда. Позже в Пентагоне предупреждали, что ИГ сможет в течение одного года восстановиться и отвоевать Сирию, если на него не оказывать давления.

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