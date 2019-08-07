Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Исламское государство возрождается и наращивает силы – Пентагон

Исламское государство возрождается и наращивает силы – Пентагон - Фото
Фото: ЕРА
07.08.2019, 10:59

Полгода назад президент США Дональд Трамп заявил о "полной победе над ИГ" и выводе американских войск с Ближнего Востока

Террористическая организация джихадистов Исламское государство возобновляет свою преступную деятельность и укрепляет подпольную сеть в Сирии и Ираке. Об этом в докладе о проведении спецоперации "Непоколебимая решимость" сообщил генеральный инспектор Пентагона Гленн Файн.

"Несмотря на потерю территориального "халифата", ИГ укрепил свои повстанческие возможности в Ираке и вновь усилился в Сирии", - говорится в докладе.

По данным Минобороны США, сейчас в рядах ИГ состоят от 14 до 18 тысяч боевиков, около 3000 из них иностранцы.

В Пентагоне считают, что одной из причин возрождения ИГ является сокращение американского контингента в Сирии. Из-за этого, в частности, был утерян контроль над неблагополучными районами, где происходит вербовка новых боевиков. Одним из таких мест стал лагерь беженцев "Эль-Холь". При отсутствии контроля со стороны США и союзников боевики ИГ смогли распространить радикальную идеологию среди беженцев, говорится в докладе.

Кроме того, в Пентагоне отмечают, что союзники в Сирии не получают необходимых консультаций от военных США, что негативно сказывается на их боевой эффективности.

19 декабря 2018-го президент США Дональд Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда. Позже в Пентагоне предупреждали, что ИГ сможет в течение одного года восстановиться и отвоевать Сирию, если на него не оказывать давления.

Читайте также: Возродится ли ИГИЛ? Что говорят бывшие боевики

Напишите нам
пентагон исламское государство игил
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 