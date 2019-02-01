В Пентагоне рассказали, за сколько ИГ может отвоевать Сирию

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Боевики террористической группировки Исламское государство могут отвоевать Сирию менее чем за год. Так считают в Пентагоне, сообщает NBC.

Более того, если на ИГ не будет оказываться военное давление, террористы смогут отвоевать Сирию и за полгода.

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Боевики ИГ хотят восстановить халифат в физическом виде, считают эксперты Пентагона.

Ранее турецкие СМИ писали, что американские власти якобы передали сирийским курдам противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW - для использования против возможной военной операции турецкой армии на территории Сирии.

Поддерживаемые международной коалицией во главе с США Демократические силы включают в себя курдские отряды самообороны и арабские оппозиционные группы, которые ведут в Сирии борьбу против террористов ИГ.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

3 января госсекретарь Майк Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.