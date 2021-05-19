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Испания страдает от наплыва беженцев. В ее анклав Сеута за 1 день прибыло 6000 марокканцев

19.05.2021, 10:13
Испания страдает от наплыва беженцев. В ее анклав Сеута за 1 день прибыло 6000 марокканцев - Фото
Мигранты из Марокко (фото - Jalal Morcheede_EPA)

На испанские земли всего за один день переселилось около 6000 мигрантов из Африки. Все они перебрались через пограничную Сеутскую стену, отделяющую испанский анклав Сеуту от Марокко, в поисках убежища в европейской стране передает CNN со ссылкой на правительство Испании.

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По словам властей Испании, такой поток беженцев стал крупнейшим в истории их страны – часть нелегалов перебралась в Сеуту по суше, часть – по морю. При этом, как минимум один человек утонул в попытке достичь берега испанских владений.

Сейчас мигрантам была оказана первая медицинская помощь, но в будущем их планируют вернуть обратно в Марокко. Как заявил премьер Испании Педро Санчес, он лично поедет на место событий, чтобы "навести там порядок" и "немедленно вернуть всех, кто пришел туда незаконно".

Испанские правоохранители подчеркнули, что усилят патрулирование в Сеуте, чтобы в будущем избежать такого массового наплыва нелегалов, пытающихся попасть на территорию Европейского Союза при помощи анклава Испании.

СПРАВКА. Анклав Сеута – город, часть территории Испании, расположенная на побережье северной части Африки, которая граничит с Марокко. Площадь города равняется примерно 18 кв.км, а население – почти 100 000 жителей, половину из которых составляют испанцы, половину – марокканцы.

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Дарья Мостовая
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анклав беженцы мигранты испания Марокко сеута
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