Испания страдает от наплыва беженцев. В ее анклав Сеута за 1 день прибыло 6000 марокканцев

На испанские земли всего за один день переселилось около 6000 мигрантов из Африки. Все они перебрались через пограничную Сеутскую стену, отделяющую испанский анклав Сеуту от Марокко, в поисках убежища в европейской стране передает CNN со ссылкой на правительство Испании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам властей Испании, такой поток беженцев стал крупнейшим в истории их страны – часть нелегалов перебралась в Сеуту по суше, часть – по морю. При этом, как минимум один человек утонул в попытке достичь берега испанских владений.

Сейчас мигрантам была оказана первая медицинская помощь, но в будущем их планируют вернуть обратно в Марокко. Как заявил премьер Испании Педро Санчес, он лично поедет на место событий, чтобы "навести там порядок" и "немедленно вернуть всех, кто пришел туда незаконно".

Испанские правоохранители подчеркнули, что усилят патрулирование в Сеуте, чтобы в будущем избежать такого массового наплыва нелегалов, пытающихся попасть на территорию Европейского Союза при помощи анклава Испании.

СПРАВКА. Анклав Сеута – город, часть территории Испании, расположенная на побережье северной части Африки, которая граничит с Марокко. Площадь города равняется примерно 18 кв.км, а население – почти 100 000 жителей, половину из которых составляют испанцы, половину – марокканцы.

В марте 2020 года Турция закрыла путь для беженцев в Европу через Эгейское море.

Читайте также: Ева и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.