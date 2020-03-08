Турция закрыла путь для беженцев в Европу через Эгейское море

Беженцы из Сирии на границах ЕС (Фото: ЕРА)

Турция запретила беженцам переправляться в Европейский Союз через Эгейское море, поскольку это может быть опасно для жизни. Об этом пишет DW.

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В то же время запрет не будет означать полного закрытия границ для мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС.

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"Принцип невмешательства, когда мигранты незаконно хотят покинуть страну" продолжает применяться. Однако из-за опасности для жизни путешествия по морю будут останавливаться, - говорится в заявлении береговой охраны.

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