Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Турция закрыла путь для беженцев в Европу через Эгейское море

Турция закрыла путь для беженцев в Европу через Эгейское море - Фото
Беженцы из Сирии на границах ЕС (Фото: ЕРА)
08.03.2020, 08:15

Турция запрещает беженцам добираться в Европу по морю – это опасно. В то же время сухопутные границы остаются открытыми

Турция запретила беженцам переправляться в Европейский Союз через Эгейское море, поскольку это может быть опасно для жизни. Об этом пишет DW.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

В то же время запрет не будет означать полного закрытия границ для мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС.

Смотрите также: У берегов Греции открыли огонь в сторону беженцев – видео

"Принцип невмешательства, когда мигранты незаконно хотят покинуть страну" продолжает применяться. Однако из-за опасности для жизни путешествия по морю будут останавливаться, - говорится в заявлении береговой охраны.

Смотрите также: Новый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ Евросоюза

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
беженцы мигранты эгейское море европейский союз граница Турция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 