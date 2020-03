У берегов Греции открыли огонь в сторону беженцев – видео

Греческая береговая охрана открыла огонь в сторону мигрантов у острова Лесбос. Об этом сообщает BBC News.

Выстрелы производились в воду. Правоохранители пытались вытеснить лодку обратно к берегам Турции. Сообщений о жертвах и пострадавших нет.

Shocking footage released by Turkey today showing Greek coastguard terrorising a boat full of refugees. Europe in 2020. pic.twitter.com/yFz7wvxadO