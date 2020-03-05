Турция направит 1000 спецназовцев к границе с Грецией из-за беженцев

Турция направляет 1000 сотрудников спецназа к границе с Грецией, чтобы предотвратить возвращение беженцев на свою территорию. Об этом заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает Reuters.
Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Сойлу, правоохранители Греции ранили 164 человека на границе. Также власти Грации "пытались оттеснить 4900 человек обратно в Турцию", потому Анкарой было принято решение направить 1000 сотрудников сил специального назначения к границам, чтобы предотвратить их возвращение.
Читайте также: США заверили Турцию – готовы дать оружие и боеприпасы для операции в Сирии