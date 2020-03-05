Турция направит 1000 спецназовцев к границе с Грецией из-за беженцев

На границе Греции (Фото: Tolga Bozoglu/ЕРА)

Турция направляет 1000 сотрудников спецназа к границе с Грецией, чтобы предотвратить возвращение беженцев на свою территорию. Об этом заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает Reuters.

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По словам Сойлу, правоохранители Греции ранили 164 человека на границе. Также власти Грации "пытались оттеснить 4900 человек обратно в Турцию", потому Анкарой было принято решение направить 1000 сотрудников сил специального назначения к границам, чтобы предотвратить их возвращение.

27 февраля 2020-го ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных.

Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада и заявлять о "тысячах" убитых .

бомбить Асада "тысячах" убитых Эрдоган принял решение открыть границы для потока беженцев в ЕС из Сирии, Ирака и других страны.

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