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Турция направит 1000 спецназовцев к границе с Грецией из-за беженцев

Турция направит 1000 спецназовцев к границе с Грецией из-за беженцев - Фото
На границе Греции (Фото: Tolga Bozoglu/ЕРА)
05.03.2020, 12:40

Власти Турции хотят предотвратить возвращение беженцев, покинувших турецкую территорию

Турция направляет 1000 сотрудников спецназа к границе с Грецией, чтобы предотвратить возвращение беженцев на свою территорию. Об этом заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает Reuters.

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По словам Сойлу, правоохранители Греции ранили 164 человека на границе. Также власти Грации "пытались оттеснить 4900 человек обратно в Турцию", потому Анкарой было принято решение направить 1000 сотрудников сил специального назначения к границам, чтобы предотвратить их возвращение. 

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Владислав Сердюк
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