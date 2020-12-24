Испанские охотники за два дня убили в Португалии 540 диких животных: власти возмущены

Официальные лица Португалии выразили возмущение массовым убийством 540 оленей и кабанов в охотничьей зоне в центре страны. При этом территория, на которой происходила бойня, была огорожена — животные не могли спастись, сообщает BBC.

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Все произошло на ферме в туристической охотничьей зоне в 40 км от Лиссабона 17 и 18 декабря. Ферма площадью 1100 га обнесена стеной, что означает, что у животных не было возможности спастись от 16 вооруженных охотников.

Снимки бойни опубликовали в социальных сетях.

Министр окружающей среды Португалии Жоау Фернандес назвал убийство "гнусным экологическим преступлением", которое должно преследоваться по закону.

В заявлении министерства говорится, что "сообщения о неизбирательном забое животных... не имеют ничего общего с охотой, понимаемой как практика, которая может способствовать сохранению биоразнообразия и экосистем".

В Португалии разрешена охота на отдельных животных, но, как утверждается, в результате этого инцидента большая часть популяции оленей з зоне Торребела, где находится ферма, погибла.

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Вадим Ребрина

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