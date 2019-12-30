Шуфрич с ружьем похвастался убитыми редкими животными: фото

Нестор Шуфрич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп от Оппозиционной платформы – За життя Нестор Шуфрич охотился на редких животных в Африке. Соответствующие фото опубликованы на сайте Africa Trophy Hunting. В пресс-службе нардепа подтвердили подлинность фотографий и заявили, что описанные события имели место в июле 2013 года.

"Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу <...> После описанных событий Нестор Шуфрич, в силу известных обстоятельств, воздерживался от подобных экспедиций на Африканском континенте", - заявляют у Шуфрича.

Среди "трофеев" Шуфрича были восточный черный носорог (По данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов, черный носорог - это вид на грани исчезновения), бурая гиена (вид близкий к уязвимому положению), антилопа орикс, антилопа гну и другие животные.

"Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо собирал три разных подвида черного носорога", - говорится в сообщении об охоте нардепом на восточного черного носорога.

"Нестор Шуфрич взял великолепную супер редкую золотую антилопу", - сообщает Africa Trophy Hunting.

"Эта очень редкая бурая гиена пополнила список супер редких трофеев", - говорится на сайте.