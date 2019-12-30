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Шуфрич с ружьем похвастался убитыми редкими животными: фото

Шуфрич с ружьем похвастался убитыми редкими животными: фото - Фото
Нестор Шуфрич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.12.2019, 13:55

Пресс-служба нардепа от ОПЗЖ заявляет, что он ездил на охоту в Намибию в июле 2013 года

Нардеп от Оппозиционной платформы – За життя Нестор Шуфрич охотился на редких животных в Африке. Соответствующие фото опубликованы на сайте Africa Trophy HuntingВ пресс-службе нардепа подтвердили подлинность фотографий и заявили, что описанные события имели место в июле 2013 года.

"Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу <...> После описанных событий Нестор Шуфрич, в силу известных обстоятельств, воздерживался от подобных экспедиций на Африканском континенте", - заявляют у Шуфрича. 

Среди "трофеев" Шуфрича были восточный черный носорог (По данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов, черный носорог - это вид на грани исчезновения), бурая гиена (вид близкий к уязвимому положению), антилопа орикс, антилопа гну и другие животные.

"Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо собирал три разных подвида черного носорога", - говорится в сообщении об охоте нардепом на восточного черного носорога.

"Нестор Шуфрич взял великолепную супер редкую золотую антилопу", - сообщает Africa Trophy Hunting.

"Эта очень редкая бурая гиена пополнила список супер редких трофеев", - говорится на сайте. 

  • 21 июня сообщалось, что Шуфрич скрыл стоимость своих домов, квартир и участков.
  • 27 августа стало известно, что Шуфрич будет главой комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.
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нестор шуфрич редкие животные охота ОПЗЖ
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