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21.06.2019, 11:20

Шуфрич скрыл стоимость своих домов, квартир и участков - НАПК

Шуфрич скрыл стоимость своих домов, квартир и участков - НАПК - Фото
Шуфрич Нестор (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

О выявленных неувязках в электронных декларациях депутата сообщили в Национальное антикоррупционное бюро

Народный депутат Нестор Шуфрич в электронной декларации за 2016 год не указал стоимость ряда объектов недвижимости: двух земельных участков, двух жилых домов и шести квартир. Об этом пишет пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Сведения о еще одном земельном участке нардепа Оппозиционной платформы/За життя вообще отсутствуют.

НАПК уточнило, однако, что в декларации за 2017-й Шуфрич уже подал данные о квартирах. Но стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а следовательно, была известна депутату.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016-й составляет более 14 млн грн, а за 2017-й - более 13 млн грн", - подчеркнули в Нацагентстве.

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Теги: коррупция, напк, декларация, нестор шуфрич
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