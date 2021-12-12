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Испанский епископ женился на писательнице сатанинской эротики. Его отстранили

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 11:51
Испанский епископ женился на писательнице сатанинской эротики. Его отстранили - Фото
Священник (Иллюстративное фото - pixabay)

Самого молодого епископа Испании Ксавьера Новелла Гома лишили церковных полномочий из-за вступления в брак с писательницей Сильвией Кабальол. Об этом сообщает The Guardian

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Епископ заключил гражданский брак с Кабальол в ноябре.

В католической церкви заявили, что любой священнослужитель, пытающийся вступить в брак, подлежит отстранению.

Он сохранит титул епископа, но ему запретили "осуществлять все права и обязанности, присущие епископальной функции". Также не исключаются "другие возможные последствия".

Новелла назначили епископом в 41 год. Он придерживается консервативных взглядов – "поддерживал конверсионную терапию геев и практиковал экзорцизм".

Он вступил в отношения с 38-летней писательницей, квалифицированным клиническим психологом Кабальол. Одно из ее произведений называется "Ад похоти Габриэля".

  • 8 июня епархиальный совет потребовал от священника ПЦУ Александра Дедюхина на три месяца воздержаться от публичной деятельности в соцсетях после того, как он попал в скандал из-за высказываний о женщинах и абортах.
Владислав Сердюк
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католическая церковь священник
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