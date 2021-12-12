Испанский епископ женился на писательнице сатанинской эротики. Его отстранили

Самого молодого епископа Испании Ксавьера Новелла Гома лишили церковных полномочий из-за вступления в брак с писательницей Сильвией Кабальол. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Епископ заключил гражданский брак с Кабальол в ноябре.

В католической церкви заявили, что любой священнослужитель, пытающийся вступить в брак, подлежит отстранению.

Он сохранит титул епископа, но ему запретили "осуществлять все права и обязанности, присущие епископальной функции". Также не исключаются "другие возможные последствия".

Новелла назначили епископом в 41 год. Он придерживается консервативных взглядов – "поддерживал конверсионную терапию геев и практиковал экзорцизм".

Он вступил в отношения с 38-летней писательницей, квалифицированным клиническим психологом Кабальол. Одно из ее произведений называется "Ад похоти Габриэля".

8 июня епархиальный совет потребовал от священника ПЦУ Александра Дедюхина на три месяца воздержаться от публичной деятельности в соцсетях после того, как он попал в скандал из-за высказываний о женщинах и абортах.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.