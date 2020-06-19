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Анализ сточных вод в Италии показал, что коронавирус там был уже в декабре

Анализ сточных вод в Италии показал, что коронавирус там был уже в декабре - Фото
Фото: EPA-EFE/CIRO FUSCO
19.06.2020, 20:41

Ученые в Италии исследовали сточные воды и пришли к выводу, что коронавирус в стране был уже в декабре

Итальянские ученые утверждают, что исследование сточных вод двух городов показало, что следы коронавируса там были уже в декабре, задолго до первых подтвержденных случаев заболевания в стране. Об этом сообщает BBC.

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По данным Национального института здравоохранения Италии (ISS), вода из Милана и Турина от 18 декабря обнаружила следы генетического вируса. Это дополняет свидетельства из других стран о том, что вирус, возможно, циркулировал в мире намного раньше, чем предполагалось.

Отмечается, что китайские чиновники подтвердили первые случаи заражения коронавирусной инфекцией в конце декабря, а в Италии первый случай был зафиксирован в середине февраля.

В мае французские ученые заявили, что испытания образцов показали, что у пациента, которого лечили по подозрению на пневмонию под Парижем 27 декабря, на самом деле был коронавирус.

В Испании в ходе исследования были обнаружены следы вируса в сточных водах, собранных в середине января в Барселоне, примерно за 40 дней до того, как там был обнаружен первый случай.

В своем исследовании ученые ISS проанализировали 40 образцов сточных вод, отобранных на очистных сооружениях в северной Италии в период с октября по февраль.

Эксперт по качеству воды ISS Джузеппина Ла Роса заявила, что образцы октября и ноября оказались отрицательными, что свидетельствует о том, что вируса в Италии еще не было. Сточные воды из Болоньи начали показывать следы вируса в январе.

Однако она сказала, что исследование не "автоматически подразумевает, что основные цепи передачи, которые привели к развитию эпидемии в нашей стране, произошли от этих самых первых случаев".

Первый известный внутренний случай вируса в Италии был зафиксирован в городе Кодоньо в регионе Ломбардия. Город закрыли и объявили "красной зоной" 21 февраля. Затем последовали девять других городов в Ломбардии и соседнем Венето, и в начале марта вся страна закрылась на карантин.

ISS заявил, что результаты подтвердили стратегическую важность сточных вод как инструмента раннего обнаружения, поскольку они могут сигнализировать о наличии вируса до клинического подтверждения случаев заболевания.

Институт заявляет, что намерен начать пилотный проект мониторинга сточных вод на туристических курортах в июле, чтобы создать общенациональную сеть мониторинга сточных вод к концу года.

По данным Университета Джона Хопкинса,  в Италии от COVID-19 умерли почти 35 000 человек.

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Наталия Медведева
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исследование италия коронавирус сточные воды
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