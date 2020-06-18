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Пандемия COVID-19 показала хрупкость ЕС - Меркель

Пандемия COVID-19 показала хрупкость ЕС - Меркель - Фото
Ангела Меркель (Фото: Felipe Trueba/EPA)
18.06.2020, 14:46

По последним данным, Германия занимает 11 место по количеству заболевших в мире, заразились коронавирусом 190 179 человек

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала хрупкость Европейского союза. Об этом сегодня заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в немецком парламенте, сообщает Deutsche Welle.

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"Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект. Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня", - отметила канцлер.

Она считает, что пандемия - самая большая проблема, с которой Евросоюз сталкивался в своей истории.

По ее словам, глобальной проблемой для Европы было распространение дезинформации о коронавирусе и действия некоторых авторитарных лидеров.

"Они хотят подорвать верховенство закона", - уточнила Меркель.

Канцлер Германии уточнила, что все эти проблемы будут на повестке дня ЕС с 1 июля.

По последним данным, Германия занимает 11 место по количеству заболевших в мире, заразились коронавирусом 190 179 человек, 8 927 умерли, 173 600 выздоровели.

  • 28 апреля Меркель предлагала использовать пандемию коронавируса для решения климатических проблем.
  • 16 мая Германия открыла автомобильные пункты пропуска на границе с Люксембургом и сняла ряд ограничений на пересечение границы с Австрией, Швейцарией и Францией.

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Арина Толина
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ЕС Ангела Меркель пандемия коронавирус COVID -19
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