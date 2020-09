Истребитель преодолел звуковой барьер и напугал парижан "мощным взрывом"

Жителей столицы Франции и прилегающих районов напугал звук, который напоминает мощный взрыв. Причиной хлопка было преодоление звукового барьера истребителем. Об этом сообщает The Local.

Шум был слышен на стадионе Ролан Гаррос, где проходил теннисный турнир French Open. На видео слышен хлопок, который вызвал переполох в Париже.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ