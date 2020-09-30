Истребитель преодолел звуковой барьер и напугал парижан "мощным взрывом"

Во французском Париже военный истребитель вылетел на перехват пассажирского самолета, преодолев звуковой барьер. Мощный хлопок напугал жителей города

Жителей столицы Франции и прилегающих районов напугал звук, который напоминает мощный взрыв. Причиной хлопка было преодоление звукового барьера истребителем. Об этом сообщает The Local.

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Шум был слышен на стадионе Ролан Гаррос, где проходил теннисный турнир French Open. На видео слышен хлопок, который вызвал переполох в Париже.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ — . (@wiIffff) September 30, 2020

В полиции рассказали, что звук был вызван переходом звукового барьера истребителем. Также там добавили, что местные жители начали обрывать линии службы экстренной помощи из-за услышанного.

Париж – запретная зона для полетов военных самолетов. В Минобороны Франции объяснили, что истребитель получил разрешение преодолеть звуковой барьер в связи с вылетом на перехват пассажирскому самолету, с которым ранее была утрачена связь.

25 сентября в Париже произошло нападение на место, где ранее была редакция Charlie Hebdo. От ножевых ранений пострадали не менее двух человек.

Владислав Сердюк

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