Истребители Венгрии перехватили над Балтикой самолет-нелегал РФ

JAS-39 Gripen (фото - Минобороны Венгрии)

13 мая Военно-воздушные силы Венгрии перехватили российский турбовинтовой военно-транспортный самолет

Ан-26 в небе над Балтийским регионом. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Министерства обороны Венгрии.

В ведомстве сообщили, что сигнал поступил днем. Из базирующегося в Германии Объединенного противовоздушного центра НАТО по тревоге были подняты несколько венгерских истребителей типа JAS-39 Gripen.

Реклама

Отмечается, что пилоты в рамках Воздушной полиции Балтии идентифицировали и перехватили российский самолет, который, не имея соответствующих разрешений, зашел в воздушное пространство стран Балтийского региона.

На сайте венгерского министерства нет упоминания об инциденте. Министерство иностранных дел России перехват пока не комментировало.

25 февраля сообщалось, что МИД Швеции вызвало посла РФ в связи с опасным маневром российского истребителя в небе над Балтийским морем.