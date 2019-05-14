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14.05.2019, 07:48

Истребители Венгрии перехватили над Балтикой самолет-нелегал РФ

Истребители Венгрии перехватили над Балтикой самолет-нелегал РФ - Фото
JAS-39 Gripen (фото - Минобороны Венгрии)

На перехват поднялось звено истребителей типа JAS-39 Gripen

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13 мая Военно-воздушные силы Венгрии перехватили российский турбовинтовой военно-транспортный самолет 
Ан-26 в небе над Балтийским регионом. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Министерства обороны Венгрии.

В ведомстве сообщили, что сигнал поступил днем. Из базирующегося в Германии Объединенного противовоздушного центра НАТО по тревоге были подняты несколько венгерских истребителей типа JAS-39 Gripen.

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Отмечается, что пилоты в рамках Воздушной полиции Балтии идентифицировали и перехватили российский самолет, который, не имея соответствующих разрешений, зашел в воздушное пространство стран Балтийского региона.

На сайте венгерского министерства нет упоминания об инциденте. Министерство иностранных дел России перехват пока не комментировало. 

25 февраля сообщалось, что МИД Швеции вызвало посла РФ в связи с опасным маневром российского истребителя в небе над Балтийским морем.

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Теги: Россия, Венгрия, балтика, перехват, истребитель, Ан-26, JAS-39 Gripen
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