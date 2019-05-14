Истребители Венгрии перехватили над Балтикой самолет-нелегал РФ

13 мая Военно-воздушные силы Венгрии перехватили российский турбовинтовой военно-транспортный самолет
Ан-26 в небе над Балтийским регионом. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Министерства обороны Венгрии.
В ведомстве сообщили, что сигнал поступил днем. Из базирующегося в Германии Объединенного противовоздушного центра НАТО по тревоге были подняты несколько венгерских истребителей типа JAS-39 Gripen.
Отмечается, что пилоты в рамках Воздушной полиции Балтии идентифицировали и перехватили российский самолет, который, не имея соответствующих разрешений, зашел в воздушное пространство стран Балтийского региона.
На сайте венгерского министерства нет упоминания об инциденте. Министерство иностранных дел России перехват пока не комментировало.
25 февраля сообщалось, что МИД Швеции вызвало посла РФ в связи с опасным маневром российского истребителя в небе над Балтийским морем.