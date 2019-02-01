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01.02.2019, 07:55

Италия не признает Гуайдо - министр иностранных дел

Италия не признает Гуайдо - министр иностранных дел - Фото
Фото: Pixabay

В правительстве Италии заявили, что не признают Гуайдо и.о. президента Венесуэлы "из-за принципа невмешательства"

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Правительство Италии не признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны из принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Об этом заявил заместитель председателя министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано в интервью TV2000.

"Мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих сторон определяла внутреннюю политику другого государства", - подчеркнул Ди Стефано.

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По его мнению, сейчас главное в ситуации с Венесуэлой - избежать войны и повторения "ошибок, сделанных в Ливии".

Ранее сообщалось, что ЕС вместе с рядом стран Латинской Америки решил создать контактную группу по Венесуэле. В числе прочих туда должен войти и представитель Италии.

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Теги: италия, венесуэла, Хуан Гуайдо, Манлио Ди Стефано
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