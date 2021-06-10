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Итальянка пришла в себя после 10 месяцев комы. Попала в больницу на 7 месяце беременности

10.06.2021, 22:53
Итальянка пришла в себя после 10 месяцев комы. Попала в больницу на 7 месяце беременности - Фото
Иллюстративное фото: Tamas Kovacs/ЕРА

37-летняя гражданка Италии пришла в себя после 10 месяцев пребывания в коме. В это состояние она впала на седьмом месяце беременности после сердечного приступа, сообщает BBC.

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В июле прошлого года у беременной Кристины Рози случился сердечный приступ. Ей сделали экстренное кесарево сечение. Однако женщина впала в кому с подозрением на повреждение головного мозга.

Сейчас она пришла в сознание и произнесла свое первое слово: "Мама". Об этом рассказал ее муж, который вместе с тещей все время находился у постели Рози.

"Мы этого не ожидали, это была настоящая радость после стольких страданий", – сказал Габриэле Суччи.

Его жена была переведена в клинику в Австрии в апреле для оказания специализированной помощи. Ее лечение за границей было оплачено краудфандинговой страницей, на которой было собрано более €170 000 на дальнейшую реабилитацию, включая физиотерапию.

"Кристину сейчас трудно узнать", – сказал Габриэле.

Их новорожденная дочь провела несколько месяцев в больнице из-за нехватки кислорода во время родов.

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Вадим Ребрина
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италия беременность кома
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