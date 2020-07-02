В США спортсмен месяц пролежал в коме с коронавирусом, потеряв почти 30 кг: фото

Ахмад Айяд (Фото - скриншот из Instagram)

В США 40-летний спортсмен и бизнесмен Ахмад Айяд заразился коронавирусом и месяц пролежал в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких. За это время он потерял 27 кг и не помнил, что с ним произошло. Об этом сообщает CNN.

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Айяд рассказал, что он пренебрежительно относился к эпидемии COVID-19 - не закрыл свой ресторан, клуб, продолжал участвовать в спортивных марафонах и не прервал занятия баскетболом и боксом. В середине марта он резко потерял силы. Подъем по лестнице, готовка, вождение и даже разговоры истощали его.

За неделю до этого он ездил в гости к брату и, вероятно, именно там и заразился. Айяд думал, что у него грипп, однако один из его друзей, помощник врача, убедил Айяда отправиться в больницу. У него подтвердился коронавирус. Состояние мужчины продолжало ухудшаться и его поместили в искусственную кому, подключив к аппарату ИВЛ. Он пролежал в ней 25 дней.

Когда он вышел из комы, то не мог вспомнить, что с ним произошло: он не понимал, где находится, почему у него в горле трубка и сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз кормил собаку. "Я проснулся и посмотрел на мои руки, ноги, и увидел, что мышцы исчезли. Я ужаснулся - где мои ноги? Куда делись мои ноги?", - рассказал Айяд. До болезни он весил почти 100 кг и за месяц мужчина потерял около 30 кг.

Он выздоровел, но до сих пор имеет проблемы со здоровьем. Сейчас он пытается вернуть прежнюю форму. Изначально Айяд не мог даже ходить, но теперь он ежедневно занимается боксом и возвращается в баскетбол. "Люди ведут себя так, будто он (коронавирус - ред.) уже исчез. Но он не исчез. Носите маски. Это может убить вас, даже если вы думаете, что вы здоровы и невосприимчивы к этому", - резюмировал Айяд.

В мае потерял 23 килограмма веса, пока находился в госпитале. 43-летний медбрат из Сан-Франциско Майк Шульц заболел коронавирусом. Он